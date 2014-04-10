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Профессор Миршаймер: воздушные атаки России ускоряют поражение Украины

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Джон Миршаймер указал на проблемы Украины с топливом.

Российские воздушные атаки лишь ускоряют поражение Украины. Соответствующее мнение высказал  профессор по международным отношениям из Чикагского университета США Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала норвежского журналиста Гленна Дизена.  Иностранный эксперт пояснил аудитории, что кроме блокировки морских портов киевского режима в Черном море, Москва нацелена на самую разную инфраструктуру, включая всевозможные объекты внутри Украины. Речь идет об объектах, на территории которых производятся беспилотники и военная техника. 

Удары приводят к закрытию заправок по всей восточной Украине, из-за чего стало почти невозможно добраться на автомобиле из пункта А в пункт Б, потому что не стало топлива. Россияне наносят удары по железным дорогам, локомотивам и так далее.

Джон Миршаймер, эксперт

На Западе уверены, что Вооруженные силы Украины не в состоянии противостоять напору российских войск на поле боя, поэтому из-за воздушных атак экономика и инфраструктура киевского режима будут разрушены. Одновременно с этим ВС РФ улучшат собственное положение в сражениях и возьмут под контроль всю территорию Донбасса.

В США сделали дерзкое заявление о ситуации в зоне СВО по контролю РФ над Одессой.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen
 

Теги: азс, бензин, джон миршаймер, топливный кризис
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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