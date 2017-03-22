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Профессор Миршаймер: РФ отрезала Одессу от Украины

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В США сообщили о том, как потеря морского порта повлияет на Украину.

Высокоточные удары России изолировали  Одессу от остальной украинской территории. Соответствующее мнение высказал  профессор по международным отношениям из Чикагского университета США Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала британского телеведущего Пирса Моргана.  Иностранный эксперт пояснил аудитории, что через указанный морской хаб ранее велась продажа пшеницы и фиксировался экспорт всевозможных товаров. В частности, речь шла о таком грузе, как оружия. В настоящее время киевский режим не может совершать подобные операции.

Если посмотреть на российские удары по Одессе, они практически отрезали ее от остальной части страны. У нее больше нет порта на Черном море, и в долгосрочной перспективе это будет иметь для нее разрушительные последствия.

Джон Миршаймер, эксперт

Дополнительно западный аналитик опроверг утверждения СМИ из стран-международных союзников Украины о якобы переломном моменте в конфликте в пользу ВСУ, назвав это пропагандистской кампанией.

В США приготовились к резкому ухудшению ситуации для Киева из-за углеводородов.

Фото и видео: YouTube / Piers Morgan Uncensored

Теги: джон миршаймер, одесса
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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