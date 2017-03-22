Профессор Миршаймер: РФ отрезала Одессу от Украины

В США сообщили о том, как потеря морского порта повлияет на Украину.

Высокоточные удары России изолировали Одессу от остальной украинской территории. Соответствующее мнение высказал профессор по международным отношениям из Чикагского университета США Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала британского телеведущего Пирса Моргана. Иностранный эксперт пояснил аудитории, что через указанный морской хаб ранее велась продажа пшеницы и фиксировался экспорт всевозможных товаров. В частности, речь шла о таком грузе, как оружия. В настоящее время киевский режим не может совершать подобные операции.

Если посмотреть на российские удары по Одессе, они практически отрезали ее от остальной части страны. У нее больше нет порта на Черном море, и в долгосрочной перспективе это будет иметь для нее разрушительные последствия. Джон Миршаймер, эксперт

Дополнительно западный аналитик опроверг утверждения СМИ из стран-международных союзников Украины о якобы переломном моменте в конфликте в пользу ВСУ, назвав это пропагандистской кампанией.

В США приготовились к резкому ухудшению ситуации для Киева из-за углеводородов.

Фото и видео: YouTube / Piers Morgan Uncensored