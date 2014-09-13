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Под колеса иномарки на Бабушкина попал молодой велосипедист
Вчера, 11:22
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Под колеса иномарки на Бабушкина попал молодой велосипедист

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В результате парня госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Полиция Петербурга проводит проверку по факту ДТП с электровелосипедистом.

Как сообщили в МВД России, накануне днем на улице Бабушкина 20-летний студент второго курса, выезжая со двора на проезжую часть, не пропустил автомобиль Toyota, который двигался в сторону Ивановской улицы, и столкнулся с ним. Затем молодой человек врезался в стоявшую машину Skoda. 

В результате парня госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются правоохранителями. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Пискаревском проспекте столкнулись таксист и байкер. Пострадавшему сделали массаж сердца. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, улица бабушкина
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости СПб, ДТП,

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