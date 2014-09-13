Под колеса иномарки на Бабушкина попал молодой велосипедист

Полиция Петербурга проводит проверку по факту ДТП с электровелосипедистом.
Как сообщили в МВД России, накануне днем на улице Бабушкина 20-летний студент второго курса, выезжая со двора на проезжую часть, не пропустил автомобиль Toyota, который двигался в сторону Ивановской улицы, и столкнулся с ним. Затем молодой человек врезался в стоявшую машину Skoda.
В результате парня госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются правоохранителями.
Ранее мы рассказывали о том, что на Пискаревском проспекте столкнулись таксист и байкер. Пострадавшему сделали массаж сердца.
Фото: Piter.TV
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