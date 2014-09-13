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На Пискаревском проспекте столкнулись таксист и байкер
Вчера, 9:32
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На Пискаревском проспекте столкнулись таксист и байкер

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Пострадавшему сделали массаж сердца, и его госпитализировали в больницу.

В Петербурге произошло ДТП, в котором пострадал байкер. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" во "ВКонтакте". 

Возле дома 39 по Пискаревскому проспекту столкнулись автомобиль такси и мотоцикл, в результате чего второго водителя вынесло под колеса машины Chery. Пострадавшему сделали массаж сердца, и его госпитализировали в больницу. Информации о состоянии мужчины нет. Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: росгвардейцы задержали нетрезвого водителя, скрывшегося с места ДТП на проспекте Луначарского. Автомобиль Lexus врезался в две припаркованные машины. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб 

Теги: дтп, пискаревский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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