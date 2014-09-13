На Пискаревском проспекте столкнулись таксист и байкер

Пострадавшему сделали массаж сердца, и его госпитализировали в больницу.

В Петербурге произошло ДТП, в котором пострадал байкер. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" во "ВКонтакте".

Возле дома 39 по Пискаревскому проспекту столкнулись автомобиль такси и мотоцикл, в результате чего второго водителя вынесло под колеса машины Chery. Пострадавшему сделали массаж сердца, и его госпитализировали в больницу. Информации о состоянии мужчины нет. Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: росгвардейцы задержали нетрезвого водителя, скрывшегося с места ДТП на проспекте Луначарского. Автомобиль Lexus врезался в две припаркованные машины.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб