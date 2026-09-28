В Петербурге сотрудники ГАИ задержали водителя Geely, ребенок которого высунулся из люка на ходу

Личность мужчины установили благодаря комплексу "Безопасный город".

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленинградской области привлекли к ответственности водителя, нарушившего правила дорожного движения.

Во время мониторинга интернета 25 сентября полицейские обратили внимание на видеозапись, на которой управлявший автомобилем Geely Tugella перевозил ребенка без специального удерживающего устройства. Кроме того, несовершеннолетний на ходу высунулся из люка. Нарушение было зафиксировано в Красногвардейском районе.

Личность мужчины установили благодаря комплексу "Безопасный город". На него составлен административный протокол по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге ГАИ привлекла к ответственности по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ байкера, нарушившего ПДД.

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти