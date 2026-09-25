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В Петербурге ГАИ привлекла к ответственности байкера, нарушившего ПДД

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На него составили протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленинградской области привлекли к ответственности нарушителя правил дорожного движения. В ходе мониторинга интернета полицейские обратили внимание на видеозапись с участием водителя мотоцикла Kawasaki, который устроил опасную езду, превысив скорость. В результате он не справился с управлением, и байк опрокинулся. 

Мужчину привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. С ним провели профилактическую беседу. 

ГАИ напоминает: публикация опасного нарушения в интернете не означает, что оно останется без внимания. Мониторинг сети на предмет нарушений ПДД проводится на постоянной основе. 

Пресс-служба ГАИ 

Ранее на Piter.TV: нарушителя ПДД на Mercedes-Maybach привлекли к ответственности в Петербурге. 

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

Теги: гаи, пдд
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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