В Петербурге ГАИ привлекла к ответственности байкера, нарушившего ПДД

На него составили протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленинградской области привлекли к ответственности нарушителя правил дорожного движения. В ходе мониторинга интернета полицейские обратили внимание на видеозапись с участием водителя мотоцикла Kawasaki, который устроил опасную езду, превысив скорость. В результате он не справился с управлением, и байк опрокинулся.

Мужчину привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. С ним провели профилактическую беседу.

ГАИ напоминает: публикация опасного нарушения в интернете не означает, что оно останется без внимания. Мониторинг сети на предмет нарушений ПДД проводится на постоянной основе. Пресс-служба ГАИ

Ранее на Piter.TV: нарушителя ПДД на Mercedes-Maybach привлекли к ответственности в Петербурге.

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти