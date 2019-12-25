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В выходные в Петербурге и Ленобласти произошло более 1 тыс. ДТП
Сегодня, 11:52
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В выходные в Петербурге и Ленобласти произошло более 1 тыс. ДТП

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В результате пострадали почти 50 человек.

В период с 18 по 20 сентября в Петербурге и Ленинградской области произошло свыше 1 тыс. дорожных аварий. Данные привели в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. 

В городе зафиксировали 776 ДТП, с пострадавшими было 28 происшествий. В результате травмы получил 31 человек, в том числе один несовершеннолетний. В области случилось 259 аварий, 14 из них – с пострадавшими. Ранены 15 человек (один ребенок), погибли трое. По всем фактам полицейскими организованы необходимые проверки. 

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом ответит водитель большегруза, который сбил велосипедиста на Ленинском проспекте. Виновник аварии находился в состоянии наркотического опьянения. 

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

Теги: гаи, дтп
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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