Bloomberg: Европа тайно отправляет на Украину оборудование для подготовки к зиме

Западные поставки должны помочь подготовить энергосистему к зимним нагрузкам.

Страны Европы тайно организовали поставку Украине энергооборудования для подготовки к зимнему периоду. В Киеву передают запчасти для обеспечения стабильного функционирования электростанций, сообщило издание Bloomberg.

В публикации говорится, поставки носят непубличный характер на фоне того, как Украина готовится к сложнейшей зиме из-за непрекращающихся ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре. Один из европейских чиновников заявил, что, если Украина не сможет пережить зиму, она проиграет в военном конфликте с Россией.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий уже назвал предстоящую зиму одним из главных вызовов для страны. Он призвал западных союзников обеспечить страну среднесрочными и долгосрочными финансовыми обязательствами.

Ранее МИД Польши заявило, что зимой Украина столкнется с большими трудностями.

Фото: YouTube / Офіс Президента України