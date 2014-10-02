Украина зимой столкнется с большими трудностями, заявил глава МИД Польши

Радослав Сикорский оценил энергоинфраструктуру на Украине.

Украина предстоящей зимой столкнется с большими сложностями из-за нехватки электроэнергии и теплоэнергии. Соответствующее заявление сделал министр по иностранным делам Польши Радослав Сикорский в эфире местной радиостанции RMF 24. Иностранный дипломат подчеркнул, что в соседней стране полностью разрушена инфраструктура выработки электричества и тепла.

Украине сложно. Эта зима может быть тяжелой для Украины. Радослав Сикорский, глава МИД Польши

Ранее генеральный директор украинской энергокомпании YASNO, входящей в холдинг ДТЭК, Сергей Коваленко уведомил население в том, что страна столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии. Проблема вызвана повреждениями объектов инфраструктуры и ремонтом энергетических блоков. В связи со сложной обстановкой ограничения в поставках сэлектричества будут продолжаться по всей территории Украины. Власти ввели графики для почасовых отключений света.

В Польше усилят контроль за экспортом вооружений в "дружественные России страны".

Фото и видео: YouTube / RMF24