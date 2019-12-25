В Ленинградской области ожидается потепление до +4 градусов.

В субботу, 21 ноября, в Ленинградской области прогнозируют облачную погоду с осадками. Ночью во всех районах ожидаются дождь и мокрый снег. Днем в большинстве муниципалитетов также возможны небольшие осадки в виде дождя со снегом.

Температура воздуха в течение суток составит от -1 до +4 градусов. Ветер будет южным, со скоростью 3–8 м/с.

Автомобилистам и пешеходам следует учитывать, что на отдельных участках дорог может быть скользко.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам обещают сухой и теплый день 2 октября: антициклон продолжает блокировать дожди.

Фото: Piter.TV