Героиня вирусного ролика из петербургского автобуса умерла в 72 года.

Женщина, прославившаяся после вирусного видео в автобусе, скончалась в ноябре 2025 года в возрасте 72 лет.

В Петербурге умерла Наталья Зикратова, известная пользователям интернета под прозвищем "Морская пехота". Женщина, ставшая героиней популярных мемов 2010-х годов, скончалась в ноябре 2025 года. Ей было 72 года. Об этом сообщает 78.ru.

Известность Зикратовой принесло видео, снятое в одном из петербургских автобусов. На записи женщина в военной куртке и берете называла себя морским пехотинцем и требовала от водителя продолжить движение.

Ролик быстро распространился в интернете. Пользователи запомнили ее фразы "Я сказала — стартуем!", "Посиди, дружок" и "Вдох-выдох! Упал, отжался!". Отдельным мемом стало высказывание о "джипе в Москве".

В последние годы Наталья Зикратова практически не появлялась в публичном пространстве, из-за чего в интернете периодически возникали слухи о ее судьбе. По данным СМИ, она проходила лечение от алкогольной зависимости в реабилитационных центрах Петербурга, а также попадала в психиатрическую больницу.