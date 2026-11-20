Как в Зеленогорске помогают маленьким пациентам с нарушениями речи и нервной системы.

Детский психоневрологический санаторий "Пионер" в Зеленогорске принимает детей от 4 до 9 лет с заболеваниями нервной системы и нарушениями речи. Здесь каждый пациент получает индивидуальную программу лечения, которая включает медицинские, педагогические и оздоровительные мероприятия. Об особенностях работы учреждения рассказала врач-психиатр и психотерапевт Галина Гончарова, пишет Вечерний Санкт-Петербург.

Санаторий открылся 1 октября 1945 года. Изначально он предназначался для оздоровления детей, переживших войну и блокаду Ленинграда. Для восстановления их здоровья использовали климатотерапию, в том числе морской воздух и природные условия Карельского перешейка.

Сегодня учреждение занимает территорию площадью более 7 гектаров на берегу Финского залива. Здесь расположены 2 лечебных корпуса, пищеблок и хозяйственные постройки. Санаторий рассчитан на 110 мест, а за год лечение проходят до 1700 детей.

На его базе также работают школа для учеников 1–2-х классов и программы общего образования для дошкольников. Занятия проводят в небольших группах, что позволяет уделять внимание особенностям каждого ребенка.

Попасть в "Пионер" можно по направлению из детских поликлиник Петербурга или Центра восстановительного лечения "Детская психиатрия" имени С. С. Мнухина. Перед зачислением дети проходят отборочную комиссию. Средняя продолжительность курса составляет 21 день.

План лечения составляют после осмотра специалистов. С детьми работают психиатр, невролог, педиатр и психотерапевт, а также логопеды, психологи, воспитатели и педагоги. В программу могут входить индивидуальные и групповые занятия, физиотерапия, водолечение, лечебная физкультура, массаж и музыкальные занятия.

Медикаменты назначают только по показаниям лечащего врача и с письменного согласия родителей. Питание организуют с учетом медицинских рекомендаций и необходимых диет.

Лечение в санатории бесплатное: учреждение полностью финансируется из городского бюджета. При необходимости ребенок может приехать повторно по направлению лечащего врача. После выписки сотрудники продолжают поддерживать связь с семьями и следить за динамикой состояния маленьких пациентов.

По словам Галины Гончаровой, в следующем году санаторий планирует увеличить продолжительность пребывания детей, чтобы добиться более устойчивых результатов лечения.

Фото: скриншот видео о санатории "Пионер"