До конца 2026 года ожидается более 20 млн пассажиров.

Международный пассажиропоток петербургского аэропорта продолжает расти. До конца 2026 года ожидается более 20 млн пассажиров.

Объем перевозок иностранных авиакомпаний через аэропорт Пулково за год увеличился на 16 %. Об этом 20 ноября сообщила директор по авиационной коммерции компании "Воздушные ворота Северной столицы" Асият Халваши.

По ее словам, нынешний показатель также на 11–12 % превышает уровень 2019 года, который предшествовал пандемии коронавируса. Халваши отметила, что международный пассажиропоток продолжает расти.

До конца 2026 года аэропорт рассчитывает обслужить более 20 млн пассажиров. Из них свыше 5,5 млн человек должны составить пассажиры международных рейсов.

Ранее мы сообщали, что летевший в Калининград самолет вернули в Пулково со 112 пассажирами.

Фото: Piter.TV