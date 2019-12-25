Железобетонные конструкции для высокоскоростной магистрали получили сертификаты.

Железобетонные конструкции прошли проверку на соответствие требованиям. Они предназначены для установки контактной сети, рассчитанной на движение поездов со скоростью до 400 км/ч.

Железобетонные фундаменты и стойки опор контактной сети высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург получили сертификаты соответствия. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Фундаменты предназначены для установки стоек, на которых будут размещены элементы контактной сети КС-400. Конструкции разработали с учетом воздействия окружающей среды. Они отличаются высокой прочностью, морозостойкостью и устойчивостью к образованию трещин. Для их производства использовали специальный цемент.

Контактная сеть КС-400 обеспечивает передачу электроэнергии высокоскоростным поездам и является одним из ключевых элементов будущей магистрали. Ее испытания завершились в июле 2026 года. Все компоненты признали соответствующими техническому заданию РЖД и требованиям для движения составов со скоростью до 400 км/ч.

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