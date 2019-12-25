Погрузка на железнодорожных станциях в Петербурге составила 4,4 млн тонн

Отмечается положительная динамика по отдельным категориям грузов.

Железнодорожные станции Петербурга за первые восемь месяцев текущего года обработали чуть менее 4,4 миллиона тонн груза, что на 6,6% ниже результатов аналогичного периода 2024 года, сообщили в пресс-центре Октябрьской железной дороги.

Отмечается положительная динамика по отдельным категориям грузов: увеличился объём перевозки черных металлов (398 тысяч тонн, +2,3%), зерна (93 тысячи тонн, +13%) и продуктов перемола (41,7 тысячи тонн, +28,9%).

Ранее мы сообщили о том, что ретропоезд "Лахта" с начала года перевез 8,6 тыс. пассажиров.

Фото: Telegram / Спб-Главный