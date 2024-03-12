Ретропоезд "Лахта" с начала года перевез 8,6 тыс. пассажиров

Стали известны самые востребованные направления состава.

В этом году ретро-поезд "Лахта" доставил около 8,6 тысяч пассажиров на разные события в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, говорится в сообщении пресс-службы Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Самыми востребованными направлениями стали:

Ораниенбаумский морской фестиваль 24 августа, собравший 1498 участников,

День Военно-морского флота в Выборге 27 июля с числом пассажиров 1205 человек,

Фестиваль "Корюшка идёт" 17 мая, на который отправились 1100 человек.

Ранее мы сообщили о том, что за 10 лет "Ласточки" перевезли по дорогам ОЖД 132 млн пассажиров.

Фото: Telegram / СПб-Главный