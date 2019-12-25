Полуденный выстрел в Петропавловской крепости посвятят 40-летию Чернобыльской катастрофы

В Петербурге полуденный выстрел из орудия Государева бастиона Петропавловской крепости 26 апреля посвящён 40-летию со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба Государственного музея истории города.

Почётное право произвести выстрел предоставлено председателю Санкт-Петербургского союза общественных организаций инвалидов "Союз Чернобыль" Василию Найде.

