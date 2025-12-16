"Зенит" купит бразильца Аугусто у "Трабзонспора" за 22 млн евро

Петербургский клуб согласовал переход бразильца Фелипе Аугусто. Сумма составит 17 миллионов евро плюс бонусы, а турецкая сторона получит процент от будущей перепродажи футболиста.

По данным турецких источников, "Зенит" согласовал переход 22-летнего нападающего "Трабзонспора" Фелипе Аугусто. Трансфер оценивается в 17 миллионов евро фиксированной суммы, а также предусмотрены бонусы в размере до 5 миллионов евро. Кроме того, "Трабзонспор" сохранит право на 10 процентов от будущей перепродажи игрока. При выплате всех бонусов общая стоимость сделки может достичь 22 миллионов евро. По информации источников, основные условия уже согласованы, о переходе могут объявить в ближайшие дни.

"Зенит" заинтересовался бразильцем ещё зимой, предлагая меньшую сумму. По мере переговоров цена росла. В конце мая сообщалось, что "Зенит" готов заплатить около 18 миллионов евро плюс бонусы, и сам Аугусто согласился на переезд в Россию.

Фелипе Аугусто перешёл в "Трабзонспор" летом 2025 года. В своём первом сезоне в Турции он провёл 40 матчей, забил 15 голов и стал одним из лидеров команды.

По данным турецких СМИ, контракт с "Зенитом" будет подписан до 2031 года, а зарплата игрока в Петербурге составит около 2,5 миллиона евро в год без учёта бонусов. Официально о сделке стороны пока не объявляли.

Ранее защитник футбольного клуба "Зенит" Игорь Дивеев рассказал, кто может помочь команде в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге.

Фото: Piter.TV