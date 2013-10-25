Топливный кризис в Ленобласти пошёл на спад, АЗС наращивают продажи

Бензин в канистры снова разрешили.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об улучшении ситуации с топливом в регионе. По его словам, большинство АЗС сняли ограничения на продажу дизельного топлива и увеличили лимиты на отпуск бензина, включая заправку в канистры. Об этом глава региона рассказал в своём Telegram-канале.

При этом Дрозденко отметил, что некоторые сети планировали полностью убрать лимиты с понедельника, но обстоятельства не позволили это сделать. Губернатор назвал текущую ситуацию "выходом на плато" — улучшений ждать пока рано, но и ухудшений не наблюдается. По его оценке, на возвращение к нормальному режиму потребуется около двух недель.

Дрозденко также подчеркнул, что ажиотажа на АЗС больше нет, особенно в будние дни. Очередей, по его наблюдениям, сейчас не видно. Власти продолжают мониторить топливный рынок, чтобы не допустить новых сбоев.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге экс-инспектор ГИБДД слил бензин и случайно спалил две служебные BMW.

Фото: Piter.TV