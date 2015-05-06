В Петербурге экс-инспектор ГИБДД слил бензин и случайно спалил две служебные BMW

За 18 литров топлива и два сожженных BMW полицейский отделался условным сроком

Старший инспектор дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Дмитрий Ковальчук, находясь на нижнем паркинге здания отдельного батальона ГИБДД, умышленно из корыстных побуждений изъял из служебного автомобиля не менее 18 литров бензина. Для этого он воспользовался установленным на машине устройством для слива топлива. Ущерб, причиненный Центру хозяйственного и сервисного обеспечения МВД, суд признал совершенным в форме растраты, передает Лента.ру.

В ходе слива в канистре произошло возгорание паров бензина. Ковальчук откинул загоревшуюся емкость в сторону, что привело к разливу топлива и пожару. Огонь уничтожил два служебных автомобиля марки BMW. Общая сумма ущерба составила около ₽3 млн. Подсудимый полностью признал вину по статьям 160 и 168 УК РФ и частично возместил ущерб. Суд назначил ему наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно.

Ранее мы сообщали, что очереди за бензином заметно сократились в Петербурге и Ленинградской области.

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