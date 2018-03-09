Модернизация "Северной верфи" обойдётся минимум в 350 млрд рублей

Завод намерен выпускать 10 судов в год после реконструкции.

Судостроительный завод "Северная верфь" планирует начать производство крупнотоннажных судов после модернизации в 2029–2030 годах. Об этом Коммерсантъ сообщил замглавы Объединенной судостроительной корпорации Кирилл Торопов.

Плановая мощность обновлённого предприятия составит около 10 судов в год. Модернизацию производственных мощностей намечено провести в 2027 году. Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов оценивал необходимый объём инвестиций в проект минимум в 350 млрд рублей.

После реконструкции верфь сможет строить танкеры типа "Афрамакс", газовозы, контейнеровозы, балкеры, лесовозы и универсальные сухогрузы.

Ранее петербургская "Северная верфь" показала новые промысловые суда.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков