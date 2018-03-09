Маршруты четырех автобусов изменятся до 20 августа из-за работ на КАД

Ограничения начнутся с 22:00 14 августа.

В связи с дорожными работами на развязке КАД и Приморского шоссе в Горской пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок" сообщает об изменении трасс четырех маршрутов. Ограничения начнутся с 22:00 14 августа и продлятся до конца дня 20 августа.

Маршруты в сторону Кронштадта (№ 101, 101Э, 215)

Для рейсов из Петербурга автобусы будут временно уходить с основного пути. Объезд затронет закрытые съезды и пройдет по следующему маршруту:

Движение по Приморскому шоссе;

Заезд на КАД;

Съезд на Владимирский проспект;

Проезд через Большую Горскую улицу и проспект Муромцева;

Левашовское шоссе;

Возвращение на КАД для дальнейшего следования к острову Котлин.

При этом обратные рейсы этих трех маршрутов от Кронштадта в город изменений не претерпят и пройдут по постоянной трассе.

Изменения маршрута № 303

Автобусы этого направления (от остановки "Матросская ул.") поедут иначе:

Следование до Тарховской улицы и далее по Приморскому шоссе;

Разворот на пересечении Приморского шоссе и улицы Токарева;

Возврат по Приморскому шоссе в сторону метро "Беговая".

Ранее мы сообщили о том, что на Петергофском шоссе заработал "умный" светофор с голосовой навигацией для незрячих.

Фото: Пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок"