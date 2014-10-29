  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Появились детали о гибели подростка на тренировке по гребле в Краснодаре
Сегодня, 16:46
138
ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Появились детали о гибели подростка на тренировке по гребле в Краснодаре

0 0

С мальчиком также не провели соответствующий инструктаж по технике безопасности.

Подросток утонул в реке Кубань во время тренировки по гребле. Предварительно известно, что ему не выдали спасательный жилет, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

По предварительным данным, 12 августа несовершеннолетнего допустили к занятия, хотя он не был официально зачислен в учреждение дополнительного образования. Кроме того, с подростком не провели соответствующий инструктаж по технике безопасности и не обеспечили спасательным жилетом.

Региональная прокуратура проводит проверку информации о том, что 14-летний мальчик утонул во время тренировки по гребле. В местных пабликах писали, что подросток был на занятии в школе на улице Кубанской, там находится местная федерация гребли на байдарках и каноэ. Во время занятия ему якобы разрешили нырнуть в реку в запрещенном для купания месте.

 Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)

Теги: подросток погиб на кубани, подросток утонул на тренировке, тренировка по гребле
Категории: Лента новостей, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии