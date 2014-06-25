Команда "Мастерской новых медиа" оценила итоги проекта "СТРОЙКА 2.0"

Во время экспертной сессии команда продемонстрировала виртуальные объекты.

Экспертная сессия проекта "СТРОЙКА 2.0" состоялась в рамках медиа-хакатона Минстроя России. Участники второго потока "Мастерской новых медиа" платформы "Россия – страна возможностей" представили виртуальные объекты, построенные по реальным городским чертежам, сообщил портал "Строительный Петербург".

В ходе масштабной экспертной сессии участникам в прямом эфире продемонстрировали виртуальные объекты. Проект показал себя как эффективный инструмент профориентации для молодёжи.

В качестве экспертов пригласили представителей Молодежного совета Минстроя России, инженера-строителя Глеба Тихонова и участников сообщества TeamCIS. Они отметили, что навыки из игровых симуляторов можно применять в реальном проектировании и строительстве.

Проект "СТРОЙКА 2.0" наглядно показал себя как эффективный инструмент профориентации, который открывает для учащихся и студентов прямой путь к проектированию, инженерии и архитектуре.

Фото: Magnific