Ленинградская область и Беларусь будут совместно развивать патриотические проекты

Власти Ленобласти и белорусская делегация договорились о сотрудничестве с молодежью.

Администрация Ленинградской области и представители Республики Беларусь достигли договорённости о совместной реализации программ патриотического воспитания молодёжи. Об этом информирует пресс-служба комитета по агропромышленному комплексу региона.

Встреча прошла в правительстве Ленинградской области. В совещании участвовали вице-губернаторы региона Олег Малащенко и Владимир Цой. Также присутствовали представители профильных комитетов по молодёжной политике и региональных патриотических объединений. Белорусскую делегацию возглавлял заместитель командующего внутренними войсками МВД республики Дмитрий Микша.

На переговорах обсуждались вопросы военно-патриотического воспитания и сохранения исторической памяти. Стороны договорились поддерживать взаимодействие между молодёжными клубами и ветеранскими организациями. В планы сотрудничества входит проведение совместных мероприятий и мемориальных проектов. Особое внимание будет уделено работе с семьями участников специальной военной операции. Целью соглашения декларируется формирование единого воспитательного пространства. Конкретные проекты и сроки их реализации будут определены дополнительно.

Фото: комитет по АПК Ленингардской области