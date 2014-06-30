Патриотический блогер из Петербурга отсудил 30 тысяч рублей за оскорбления

В интернете произошел конфликт между двумя авторами Telegram-каналов, посвященных специальной военной операции и помощи военным. Один из блогеров подал в суд на коллегу за клевету. Причиной стало видео, где истца назвали лжецом и мошенником, а также обвинили в краже денег и подделке документов.

Сначала разбирательства шли в комментариях. Но когда подписчики начали оскорблять администратора и призывать к расправе, он обратился в суд. Мужчина принес справку из полиции, согласно которой он никогда не привлекался к уголовной ответственности. Ответчик на заседании не стал отрицать, что именно он снял и выложил ролик, но заявил, что это было его личным мнением. Однако суд изучил заключение специалистов, которое показало: многие фразы содержат негативную информацию о человеке, а не просто оценку.

Ответчик не привел никаких доказательств своих слов. Он не стал заказывать лингвистическую экспертизу, хотя суд предлагал это сделать. В итоге суд признал сведения недостоверными и порочащими честь и достоинство истца. Ответчика обязали удалить ролики, записать новые видео с опровержением и принести публичные извинения. Также с него взыскали 30 тысяч рублей компенсации морального вреда и неустойку в 500 рублей за каждый день просрочки, если он не исполнит решение вовремя.

