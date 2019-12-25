В Петербурге в пользу подростка, которого высадил и ударил водитель автобуса, взыскивают компенсацию

Прокуратура Пушкинского района Петербурга провела проверку по обращению матери подростка. В январе водитель автобуса №545 остановился на остановке "Московская улица", зашел в салон, где схватил потерпевшего и силой вытащил на улицу. После этого мужчина повалил юношу на землю, ударил его по голове и пригрозил ножом, сообщили 21 апреля в надзорном ведомстве.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании в пользу мальчика компенсации морального вреда. В настоящее время документ рассматривают.

Фото: Piter.TV