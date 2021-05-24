Школьнице, получившей перелом на гололеде в центре Петербурга, выплатят 300 тыс. рублей
Сегодня, 11:58
Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку по обращению матери девочки.

Еще в феврале 2024 года ребенок по пути в школу поскользнулся и упал на улице Константина Заслонова. В больнице потерпевшей диагностировали закрытый перелом правой локтевой кости, она проходила стационарное лечение, сообщили в надзорном ведомстве 13 апреля.

Проверка показала, что инцидент произошел из-за плохой уборки территории со стороны ООО "Жилкомсервис №2 Центрального района". Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда. Требования удовлетворены: школьница получит 300 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что пожилая петербурженка упала на гололеде на улице Куйбышева и получила перелом лодыжек. 

Фото: Piter.TV 

