Суд отказал петербурженке во внесении записи о смерти мужа в Мексике

Женщина требовала от органов ЗАГС добавить в российский реестр сведения о кончине супруга в Канкуне. Однако суды признали, что легализованного иностранного свидетельства достаточно.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел жалобу местной жительницы, которая добивалась внесения в Единый государственный реестр сведений о смерти своего мужа, умершего в Мексике. Как сообщила руководитель объединённой пресс-службы судов Дарья Лебедева, заявительница просила обязать органы ЗАГС выполнить эту процедуру, но суды не нашли для этого оснований.

Супруг женщины Дмитрий Соколов скончался в июле 2024 года в мексиканском Канкуне. Там же оформили свидетельство о смерти и провели кремацию. Спустя год вдова направила в петербургский комитет по делам ЗАГС заявление с просьбой внести запись в российский реестр. К обращению прилагалась нотариально заверенная копия свидетельства с апостилем и переводом на русский язык.

Комитет отказал, после чего женщина обратилась в суд. Дзержинский районный суд указал, что иностранный документ уже оформлен компетентным органом и надлежащим образом легализован для использования в России. Кроме того, заявительница не объяснила, для какой цели ей требуется дублирующая запись. При рассмотрении жалобы в городском суде её напрямую спросили о цели обращения. Женщина ответила, что хочет, чтобы в России все знали о смерти её мужа. Тем не менее Санкт-Петербургский городской суд оставил решение нижестоящей инстанции без изменений.

Ранее мы рассказывали о том, что задержан находившийся в федеральном розыске за угон авто в Ленобласти.

Фото: Piter.TV