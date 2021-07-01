Мигрантам в Петербурге запретят работать курьерами и в такси в 2027 году.

В Петербурге намерены продлить запрет на работу мигрантов курьерами и в такси на 2027 год. Об этом заявила Татьяна Морозкова, первый замглавы Комитета по труду и занятости, на "нулевых чтениях" бюджета.

По её словам, запрет действовал в 2026 году и уже привёл к снижению числа мигрантов из ближнего зарубежья на четверть. Проект постановления правительства на следующий год подготовлен.

Чаще всего иностранные рабочие в Петербурге заняты в строительстве (28%), административной сфере (24%), гостиницах и общепите (18%), на обрабатывающих производствах (8%), в торговле (6%) и в транспортировке (6%). По рабочим визам в городе трудятся около 4 тыс. человек — в основном повара азиатской кухни, реже на стройках и в спа-услугах. Курьерами и таксистами они не работают.

Ранее мы сообщали, что приставы в Петербурге депортировали из РФ свыше 4,5 тыс. мигрантов.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)