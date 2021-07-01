Петербуржцы накопили на вкладах почти 5,6 трлн рублей

За год сбережения жителей Петербурга выросли на 18%.

Объём банковских вкладов и счетов жителей Петербурга (без учёта эскроу) на июль 2026 года достиг почти 5,6 трлн рублей. За год накопления выросли на 18%, с начала года — на 3%, сообщили в Северо-Западном ГУ Банка России.

В Ленинградской области сбережения увеличились на 13% за год и достигли 446 млрд рублей. С начала года прирост составил 1%. В целом по Северо-Западному федеральному округу объём накоплений на начало июля превысил 8,5 трлн рублей — на 17% больше, чем годом ранее, и на 3% больше, чем в начале 2026 года.

Доля Северо-Запада в общем объёме сбережений граждан России выросла с 12% до 13%. Почти все накопления в макрорегионе хранятся в рублях — их доля 96%.

Эксперт Ирина Малова отметила, что во втором квартале сберегательная активность петербуржцев снизилась из-за смягчения денежно-кредитной политики. В третьей декаде июля средняя максимальная ставка по вкладам до года в десяти крупнейших банках составила 12,85% годовых. При росте розничного кредитования банки начинают повышать ставки по вкладам, чтобы конкурировать за деньги населения.

Фото: Piter.TV