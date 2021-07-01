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На Крестовском острове ребёнок пострадал от удара током в воде
Вчера, 18:04
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На Крестовском острове ребёнок пострадал от удара током в воде

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Мальчика госпитализировали после удара током у яхт-клуба.

На Крестовском острове в Петербурге 11-летний мальчик пострадал от удара током во время купания. Инцидент произошёл на Южной дороге, у яхт-клуба. Ребёнок получил удар током от электрощитка, который находился на причале.

В тяжёлом состоянии мальчика госпитализировали, сообщили в правоохранительных органах. Следственный комитет организовал проверку. Следователи осматривают место происшествия и выясняют обстоятельства случившегося. Прокуратура Петроградского района контролирует ход проверки.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы обнаружили загоревшуюся машину на 17-й линии В. О. и вызвали пожарных. 

Фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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