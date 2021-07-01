На Крестовском острове ребёнок пострадал от удара током в воде

Мальчика госпитализировали после удара током у яхт-клуба.

На Крестовском острове в Петербурге 11-летний мальчик пострадал от удара током во время купания. Инцидент произошёл на Южной дороге, у яхт-клуба. Ребёнок получил удар током от электрощитка, который находился на причале.

В тяжёлом состоянии мальчика госпитализировали, сообщили в правоохранительных органах. Следственный комитет организовал проверку. Следователи осматривают место происшествия и выясняют обстоятельства случившегося. Прокуратура Петроградского района контролирует ход проверки.

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Фото: Piter.TV