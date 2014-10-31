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Полиция проводит проверку по факту обнаружения кошачьей головы в СНТ в Ленобласти
Вчера, 17:13
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Полиция проводит проверку по факту обнаружения кошачьей головы в СНТ в Ленобласти

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В целом от рук живодеров в этом СНТ пострадали как минимум 40 питомцев.

Полицейские организовали проверку по факту обнаружения кошачьей головы в СНТ "Сигнал 2" в Лужском районе Ленинградской области. По информации 78.ru, о находке на Центральной улице рассказала местная жительница. 

Часть тела животного положили посреди проезжей части, останки могли оставить в мусорном пакете на обочине. В целом от рук живодеров в этом СНТ пострадали как минимум 40 питомцев. Некоторые кошки и собаки возвращаются домой с ранами от пневматического пистолета. 

Правоохранители осмотрели территорию, материалы переданы участковой службе. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия. 

Ранее мы рассказывали о том, что после издевательств над голубем на Лиговском проспекте возбудили уголовное дело. 

Фото: Piter.TV 

Теги: жестокое обращение с животными, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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