Полиция проводит проверку по факту обнаружения кошачьей головы в СНТ в Ленобласти

В целом от рук живодеров в этом СНТ пострадали как минимум 40 питомцев.

Полицейские организовали проверку по факту обнаружения кошачьей головы в СНТ "Сигнал 2" в Лужском районе Ленинградской области. По информации 78.ru, о находке на Центральной улице рассказала местная жительница.

Часть тела животного положили посреди проезжей части, останки могли оставить в мусорном пакете на обочине. В целом от рук живодеров в этом СНТ пострадали как минимум 40 питомцев. Некоторые кошки и собаки возвращаются домой с ранами от пневматического пистолета.

Правоохранители осмотрели территорию, материалы переданы участковой службе. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия.

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Фото: Piter.TV