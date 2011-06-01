После издевательств над голубем на Лиговском проспекте возбудили уголовное дело

В Петербурге двое молодых людей стали фигурантами уголовного дела по ч. 2 ст. 245 УК РФ после издевательств над голубем. Об этом рассказали в МВД России.
Полицейские в ходе мониторинга интернета 25 июля выявили видеозапись, на которой неизвестные жестоко обращаются с птицей на Лиговском проспекте. В тот же день на улице Достоевского задержали 25-летнего подозреваемого, затем поймали его 23-летнего знакомого.
Злоумышленников доставили в отдел и поместили в специальное помещение для содержания задержанных лиц. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются.
Ранее на Piter.TV: патрульные спасли из Невы собаку Лею, сбежавшую с Ладожского вокзала.
Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
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