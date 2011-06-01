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После издевательств над голубем на Лиговском проспекте возбудили уголовное дело

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По подозрению задержали двоих молодых людей.

В Петербурге двое молодых людей стали фигурантами уголовного дела по ч. 2 ст. 245 УК РФ после издевательств над голубем. Об этом рассказали в МВД России. 

Полицейские в ходе мониторинга интернета 25 июля выявили видеозапись, на которой неизвестные жестоко обращаются с птицей на Лиговском проспекте. В тот же день на улице Достоевского задержали 25-летнего подозреваемого, затем поймали его 23-летнего знакомого. 

Злоумышленников доставили в отдел и поместили в специальное помещение для содержания задержанных лиц. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются. 

Ранее на Piter.TV: патрульные спасли из Невы собаку Лею, сбежавшую с Ладожского вокзала. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: лиговский проспект, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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