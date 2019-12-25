Суд признал погибшего бойца СВО отцом новорожденной дочери

Мать девочки добилась пенсии для дочери погибшего бойца.

Кронштадтский районный суд официально признал погибшего участника СВО Владимира отцом новорожденной дочери. Заявление подала мать ребёнка Ирина, чтобы оформить для девочки пенсию по потере кормильца.

Пара познакомилась весной 2025 года в Петербурге. Они жили вместе, пока Владимир был в отпуске после ранения. Летом, зная о беременности возлюбленной, он уехал в часть. Пара подала заявление в ЗАГС недалеко от места службы, но расписаться им мешала занятость. Они решили перенести церемонию в Петербург, но подать совместное заявление мужчина при жизни не успел.

Дочь родилась 24 января 2026 года. Через два дня Владимир погиб. В суде Ирина представила переписку, чеки, документы и видеосообщение, где боец с радостью рассказывает матери о будущей внучке. Родители погибшего и свидетели подтвердили, что он ждал дочь и готовился к свадьбе.

Суд полностью удовлетворил заявление женщины.

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Белы Куна мужчина угрожал топором двум женщинам. Его увезли в 12-й отдел полиции.

Фото: Piter.TV