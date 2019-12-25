Бизнес-туризм вырос на 8% на фоне проведения форумов

Чаще всего в Петербург приезжают сотрудники торговых и промышленных компаний, а также специалисты из сфер ИТ, консалтинга, транспорта и медицины.

В осеннем бизнес-сезоне 2026 года количество бронирований от деловых туристов в Петербурге увеличилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным сервиса организации командировок "Островок Командировки", который проанализировал бронирования корпоративных клиентов на сентябрь–ноябрь, рост обусловлен насыщенной деловой повесткой города.

Чаще всего в Петербург приезжают сотрудники торговых и промышленных компаний, а также специалисты из сфер ИТ, консалтинга, транспорта и медицины. Как отметила руководитель сервиса Любовь Васильева, Северная столица остается одним из крупнейших деловых центров России. Она подчеркнула, что осенью здесь традиционно проходит множество профессиональных мероприятий, таких как Петербургский международный лесопромышленный форум и Международный реабилитационный форум. Такая концентрация отраслевых событий создает дополнительные поводы для поездок и стимулирует спрос на размещение.

Что касается предпочтений самих командировочных, то чаще всего они выбирают четырехзвездочные отели – на них приходится 40% всех бронирований на период с сентября по ноябрь. Далее следуют трехзвездочные гостиницы (19%), апартаменты и квартиры (14%). На объекты без звезд приходится 9% бронирований, на пятизвездочные отели – 8%, а на бутик- и апарт-отели – 7%.

Средняя стоимость забронированной ночи в городе составила 7700 рублей, что на 6% выше показателя прошлого осеннего сезона. По оценкам экспертов, этот рост соответствует общей динамике цен на гостиничные услуги и уровню инфляции.

Ранее мы сообщили о том, что вице-президент АТОР Ромашкин объяснил причины стагнации турпотока в Петербурге.

Фото: сайт форума объединенных культур