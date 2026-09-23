Вице-президент АТОР Ромашкин объяснил причины стагнации турпотока в Петербурге

По мнению специалиста, причина кроется в макроэкономической ситуации.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин рассказал изданию "Вечерний Санкт-Петербург" о ситуации на туристическом рынке. По его словам, прошедший летний сезон продемонстрировал стагнацию: Северную столицу посетило более шести миллионов человек, что сопоставимо с показателями лета 2025 года. При этом порядка 94% гостей составили россияне.

Эксперт отметил, что петербуржцам не стоит уделять серьезного внимания числу иностранных туристов, так как их доля незначительна по сравнению с внутренним потоком. Он уточнил, что итоги года подводить рано, однако серьезных неожиданностей в АТОР не ждут. Ромашкин подчеркнул, что замедление спроса наблюдается во всех сферах потребления: авиакомпании фиксируют спад продаж билетов на 3,5–4%, а россияне стали реже посещать торговые центры и кинотеатры.

По мнению специалиста, причина кроется в макроэкономической ситуации. Россияне переходят к сберегательной модели поведения, сокращая расходы даже несмотря на то, что отели и туры в Петербурге с июля подешевели на 3–4%. Тем не менее эксперт призвал готовиться к следующему сезону, выразив уверенность, что Северная столица продолжает вызывать интерес у жителей страны.

Касаясь предпочтений молодежи, Ромашкин заявил, что характер туризма меняется. Если раньше гости брали по шесть экскурсий за три дня, то теперь они осиливают лишь две-три. Молодых людей привлекает не столько история города, сколько атмосфера современного мегаполиса. Они приезжают, чтобы просто пожить в Петербурге: походить по улицам, сделать фотографии для социальных сетей и посидеть в кафе. Особой популярностью пользуются речные прогулки, которые позволяют недорого получить красивые виды и поймать специфическое петербургское настроение.

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Фото: Piter.TV