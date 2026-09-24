В Приморском парке Победы появились два птенца серых гусей

Сейчас малыши живут в вольере вместе с французскими утками – там они будут находиться до тех пор, пока у них не появится основное оперение.

Этим летом в Лебяжьем хозяйстве Приморского парка Победы поселились новые пернатые. Как сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга, гости парка передали специалистам двух птенцов серых гусей, которых те принесли в возрасте одних суток.

Сейчас малыши живут в вольере вместе с французскими утками – там они будут находиться до тех пор, пока у них не появится основное оперение. Несмотря на то что утки ведут себя активнее скромных и тихих гусынь, все птицы уживаются дружно.

Рацион новых обитателей ничем не отличается от меню остальных питомцев хозяйства. Им дают витаминную подкормку из ряски, гранулированную траву, рыбу и комбикорм. Для здоровья желудка и правильного формирования пера в рацион также добавляют гравий и мел.

Заботятся о новых обитателях работники Лебяжьего хозяйства. Как только птицы окрепнут, их выпустят из вольера.

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Фото и видео: Пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга