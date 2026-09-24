Смена ролей: во Всеволожском районе лосиха преследовала эффектного самца

Необычные кадры удалось снять известному биологу, авторы проекта "Каждой твари по паре" Павлу Глазкову. На видео, записанном во Всеволожском районе Ленинградской области, запечатлен крупный взрослый лось с раскидистыми рогами, которого активно преследует молодая самка.
Как отмечает эксперт, ситуация выглядит нетипично для периода гона: обычно именно самцы бегают за самками. Однако эта юная лосиха, возможно, уже осознает всю ответственность материнства и стремится родить потомство от самого здорового и физически сильного партнера.
Для выживания вида крайне важны крепкие гены, поэтому самка решила взять инициативу на себя, чтобы не упустить ценный генофонд.
Ранее биолог Павел Глазков рассказал, как бороться с рыжими слизнями на участках в Петербурге и Ленобласти.
Фото и видео: Telegram / Каждой твари по паре (Павел Глазков)
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