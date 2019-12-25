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Мужчина сломал дверь троллейбуса на Бассейной улице
Сегодня, 10:06
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Мужчина сломал дверь троллейбуса на Бассейной улице

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По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ.

Полицейские задержали вандала, который сломал дверь троллейбуса в Московском районе. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). 

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 21 сентября стало известно о пассажире троллейбусного маршрута №24, устроившего дебош на Бассейной улице. Он сломал створку двери и убежал. 

По подозрению вечером 23 сентября на той же улице поймали 28-летнего местного жителя. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Ранее на Piter.TV: нетрезвый мужчина устроил дебош в здании ТИК в Пушкине. В настоящее время сумма ущерба устанавливается. 

Фото: Piter.TV 

Теги: вандализм, московский район
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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