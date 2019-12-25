Мужчина сломал дверь троллейбуса на Бассейной улице

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ.

Полицейские задержали вандала, который сломал дверь троллейбуса в Московском районе. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 21 сентября стало известно о пассажире троллейбусного маршрута №24, устроившего дебош на Бассейной улице. Он сломал створку двери и убежал.

По подозрению вечером 23 сентября на той же улице поймали 28-летнего местного жителя. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее на Piter.TV: нетрезвый мужчина устроил дебош в здании ТИК в Пушкине. В настоящее время сумма ущерба устанавливается.

Фото: Piter.TV