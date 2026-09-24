Студент-первокурсник задержан в Петербурге по подозрению в хищении 12 млн рублей из сейфа

Злоумышленник воспользовался ситуацией после того, как 18-летнюю дочь заявителя обманули по телефону под предлогом спасения девушки от уголовной ответственности и заставили оставить ключи в арке дома.

Вечером 17 сентября в полицию Петроградского района обратился 49-летний директор коммерческой организации. Он сообщил, что в промежутке с 17:15 до 17:45 неизвестный проник в его квартиру, открыв дверь ключом.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, злоумышленник воспользовался ситуацией после того, как 18-летнюю дочь заявителя обманули по телефону под предлогом спасения девушки от уголовной ответственности и заставили оставить ключи в арке дома. Проникнув внутрь, похититель забрал из сейфа деньги в разной валюте на общую сумму 12 216 580 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий личность преступника была установлена. 23 сентября полицейские задержали 19-летнего студента первого курса одного из университетов Петербурга. Задержание произошло на Большой Монетной улице. Юноша задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что иностранцев задержали и депортировали из РФ после поножовщины у ТРК на улице Дыбенко.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти