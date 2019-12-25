В аварии на КАД Петербурга пострадал пассажир такси

Мужчину госпитализировали в больницу в состоянии комы.

Полицейские Всеволожского района Ленинградской области проводят проверку по факту аварии на Кольцевой автодороге Петербурга, сообщили в МВД России.

Утром 24 сентября на 49-м километре трассы 47-летний таксист на машине Hyundai Solaris не справился с управлением и врезался в силовое ограждение. После этого 66-летний пассажир иномарки вышел, а 49-летний водитель "Газели", двигавшийся в попутном направлении, въехал в Hyundai. Затем легковушку отбросило на пассажира такси.

Пострадавшего госпитализировали в больницу в состоянии комы. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что после столкновения иномарки и мопеда на проспекте Большевиков госпитализировали подростка.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти