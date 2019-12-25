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В аварии на КАД Петербурга пострадал пассажир такси
Сегодня, 10:23
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В аварии на КАД Петербурга пострадал пассажир такси

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Мужчину госпитализировали в больницу в состоянии комы.

Полицейские Всеволожского района Ленинградской области проводят проверку по факту аварии на Кольцевой автодороге Петербурга, сообщили в МВД России. 

Утром 24 сентября на 49-м километре трассы 47-летний таксист на машине Hyundai Solaris не справился с управлением и врезался в силовое ограждение. После этого 66-летний пассажир иномарки вышел, а 49-летний водитель "Газели", двигавшийся в попутном направлении, въехал в Hyundai. Затем легковушку отбросило на пассажира такси. 

Пострадавшего госпитализировали в больницу в состоянии комы. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что после столкновения иномарки и мопеда на проспекте Большевиков госпитализировали подростка. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп, кад
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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