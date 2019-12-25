В Лебяжьем водительница Toyota погибла в лобовом столкновении с ПАЗом

Проводится проверка для установления всех обстоятельств трагедии.

В воскресенье, 21 сентября, около 08:05 утра в поселке Лебяжье Ломоносовского района Ленинградской области произошла смертельная авария. Инцидент случился у дома №51 по Красногорской улице. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

45-летняя местная жительница, управлявшая автомобилем Toyota, двигалась от поселка в направлении Форта-Красная Горка. При прохождении правого закругления дороги она не справилась с управлением. Иномарку вынесло на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с рейсовым автобусом "ПАЗ". За рулем автобуса находился 56-летний водитель.

От полученных травм автомобилистка скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. По факту ДТП проводится проверка для установления всех обстоятельств трагедии.

Ранее мы сообщили о том, что два автомобиля вылетели с трассы в деревне Лаголово из-за заезда в лужу.

Фото: Piter.TV

