Петербургская полиция арестовала менеджера салона связи за незаконную регистрацию номеров

По факту использования вредоносного программного обеспечения в сфере связи Следственным управлением УМВД по Московскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 274.1 УК РФ.

Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью (УБК) ГУ МВД России задержали 36-летнего жителя поселка Янино-1. Мужчина проживал в одной из квартир дома №20 по Ясной улице и работал менеджером по продажам у одного из операторов сотовой связи. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По версии следствия, на протяжении нескольких месяцев продавец использовал служебное положение для незаконного обогащения. Схема обмана выглядела следующим образом: клиент приходил в салон оформить одну SIM-карту на свое имя и передавал менеджеру паспортные данные. Используя специализированное программное обеспечение оператора, сотрудник под видом одной услуги регистрировал на ничего не подозревающего гражданина еще от двух до пяти дополнительных номеров. За каждую такую "левую" карту кураторы выплачивали менеджеру денежное вознаграждение, координируя его работу через мессенджеры.

Неправомерный доступ к базе данных пользователей позволял вносить изменения без согласия владельцев документов. По факту использования вредоносного программного обеспечения в сфере связи Следственным управлением УМВД по Московскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 274.1 УК РФ.

В ходе обысков по месту жительства и работы подозреваемого полицейские изъяли четыре мобильных телефона. В памяти устройств обнаружены сведения, подтверждающие причастность мужчины к масштабной схеме.

В настоящее время силовики устанавливают возможных соучастников и дополнительные эпизоды деятельности злоумышленника. Самому задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы сообщили о том, что в СНТ "Торики-2" задержан подозреваемый в поджоге автомобиля за 2,5 млн рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти