В Петербурге осудили бывшего сотрудника "Водоканала" и его сообщника за организацию коррупционной схемы

Оба фигуранта полностью признали вину и раскаялись, благодаря чему дела рассматривались в особом порядке.

Невский районный суд вынес приговор по делу о взятках в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города. На скамье подсудимых оказались старший специалист по управлению имущественным комплексом Анатолий Вдовин и его сообщник Александр Томпофольский.

С января 2021 по май 2022 года Вдовин создал организованную группу из сотрудников предприятия. За вознаграждение они закрывали глаза на нарушения при проведении работ на объектах и подписывали необходимые акты приемки. В рамках 13 доказанных эпизодов Вдовин получил от различных компаний более 2,5 млн рублей (сумма отдельных взяток варьировалась от 50 до 500 тысяч). Его подельник Томпофольский был признан виновным в 12 аналогичных преступлениях.

Оба фигуранта полностью признали вину и раскаялись, благодаря чему дела рассматривались в особом порядке. Суд назначил наказание Анатолию Вдовину в виде 5 лет колонии строгого режима, штраф в размере 4 млн рублей, запрет занимать должности в сфере строительного контроля сроком на 6 лет. В доход государства конфисковано 1 125 000 рублей. Александр Томпофольский, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, получил 4 года 6 месяцев колонии строгого режима и штраф 2,3 млн рублей. Ему запрещено работать в сфере водоснабжения и канализации в течение 4 лет. Под стражу во втором фигуранта взяли прямо в зале суда.

Ранее сообщалось о других случаях коррупции среди должностных лиц в регионе, в частности о задержании таможенника, бравшего взятки на содержание детей.

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Фото: Piter.TV