Экс-замглавы УФСИН получил 20 лет за растрату 125 млн рублей на Кресты-2

Мойсеенко не признал вину но отправится в колонию на 20 лет.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга огласил обвинительный вердикт по делу Сергея Мойсеенко, бывшего заместителя начальника УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Его признали виновным в растрате более 125 миллионов рублей. Речь идет о поставках оборудования для самого крупного в Европе следственного изолятора "Кресты-2".

С учетом наказаний по другим приговорам общий срок составил 20 лет колонии строгого режима. Дополнительно Мойсеенко ограничат свободу еще на 1,5 года. Его также лишили специального звания полковника внутренней службы.

Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. С осужденного взыскали 125,8 миллиона рублей в счет возмещения ущерба. Вину Мойсеенко не признал.

Следствие установило, что в 2014–2016 годах Мойсеенко действовал в сговоре с директором ОАО "ГСК" Кудриным. Он систематически перечислял на счет компании бюджетные средства за работы, которые фактически не выполнялись. Это касалось строившегося СИЗО в Колпинском районе Петербурга. В документах завышали объемы, указанные в проектно-сметной документации, а на объект поставляли более дешевое оборудование, не соответствующее проекту.

К делу подключился еще один фигурант — Чернов, который позже умер. Вместе они организовывали составление и подписание бумаг, подтверждавших поставку товарно-материальных ценностей для 13 зданий изолятора. Среди них были режимные и административный корпуса, убежище гражданской обороны, общежитие сотрудников, медчасть, спортивный корпус, блок техобслуживания и ремонта автомобилей, столовая и склад. По документам для СИЗО поставили 13 лифтов, диван, кресла-качалки и шведские стенки. На самом деле это оборудование не поступало, хотя деньги за него были перечислены.

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Фото: Piter.TV