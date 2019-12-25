Экомобиль приедет в три района Петербурга 22 сентября за опасными отходами

Опасные отходы будут принимать с 18:00 до 20:30.

В пресс-службе комитета по природопользованию Санкт-Петербурга сообщили, что 22 сентября в городе вновь будет работать экомобиль. На этот раз он посетит три района. В Выборгском районе специальный транспорт будет стоять на проспекте Энгельса, 22, литера А, с 18:00 до 19:00.

Жители Приморского района смогут сдать опасные отходы на Сестрорецкой улице, 7, с 19:30 до 20:30. В Кронштадте экомобиль сделает две остановки: на Пролетарской улице, 30, с 18:00 до 19:00 и на улице Станюковича, 5, с 19:30 до 20:30. Полный график движения, все адреса и перечень принимаемых отходов доступны на официальном сайте.

Ранее на Piter.TV: в деревне Большая Дивенка ликвидирована свалка объемом 10 кубометров после жалобы жителей.

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