Сквер в Сестрорецке назовут в честь Людмилы Чурсиной — комиссия одобрила

Сквер на улице Мосина в Сестрорецке получит имя Людмилы Чурсиной.

В Сестрорецке появится сквер, названный в честь народной артистки Людмилы Чурсиной. Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга одобрила эту инициативу. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Зеленая зона расположена на улице Мосина, между Перепадской набережной и набережной Строителей.

Губернатор Александр Беглов прокомментировал решение. Он напомнил, что в день прощания с актрисой было решено сохранить память о ней не формально, а по-настоящему. Комиссия поддержала это предложение. Беглов подчеркнул, что Чурсина навсегда останется в истории города как великая актриса.

По его словам, она обладала редким достоинством, силой духа и внутренней чистотой. Такие люди формируют нравственный облик Петербурга. Губернатор выразил важность того, чтобы память о них сохранялась в названиях улиц и скверов, где растут дети.

Ранее мы сообщили о том, что реставрацию Павловского дворца планируют провести к осени 2027 года.

Фото: пресс-служба Смольного