Ошибка в фамилии моряка заставит Петербург переименовать целую улицу

В Петербурге улицу Тамбасова переименуют в Томбасова из-за ошибки.

В Красносельском районе Санкт-Петербурга улица Тамбасова вскоре сменит название на Томбасова. Причиной стала ошибка в фамилии моряка-балтийца, увековеченного в 1964 году. Соответствующее постановление уже подписано городским правительством. Оно основано на заключении Топонимической комиссии, принятом 16 июня. В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу на портале Смольного.

Согласно постановлению, в Реестр наименований элементов улично-дорожной сети вносятся изменения: написание "улица Тамбасова" заменяется на "улица Томбасова". Контроль за исполнением возложен на вице-губернатора Бориса Пиотровского.

История названия связана с моряком, погибшим при спасении линкора "Октябрьская революция". Однако при присвоении имени в 1964 году была допущена неточность: правильная фамилия героя — Томбасов. Это подтверждают надгробный памятник Ивану Томбасову и надпись на зенитном орудии на Якорной площади в Кронштадте.

Вопрос о переименовании выносился на электронное голосование. За исправление высказались 461 человек, против — 147.

После смены названия в Красносельском районе потребуется обновить адреса 60 зданий. В их числе три школы, четыре детских сада, детская поликлиника и роддом.