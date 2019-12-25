В Петербурге объявили о тумане в ночь на вторник и днем 22 сентября

В Петербурге ожидается туман, а солнца не будет.

В ближайшее время жителей Санкт-Петербурга ждет туман. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС. Непогода накроет город 21 и 22 сентября. Согласно информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", местами ожидается туман.

Ранее, 19 и 20 сентября, МЧС уже предупреждало о сильных ливнях с грозами и порывами ветра до 17 метров в секунду. В Петербурге дожди, местами сильные, прогнозировались с полуночи до 20:00 20 сентября. Порывы ветра 15-17 метров в секунду ожидались с 15:00 19 сентября до 21:00 20 сентября.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов пояснил, что в выходные погоду определяла огромная барическая депрессия с несколькими отдельными центрами. Из-за этого в городе прошли дожди разной интенсивности с перерывами. Солнца было очень мало, но на температуру воздуха это существенно не повлияло.

Ранее мы сообщили о том, что в понедельник Петербург будет пребывать во власти циклона.

Фото: Piter.TV